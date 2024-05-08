منتخب الجوجتسو العراقي يختتم مشاركته الآسيوية بستة أوسمة ملونة

شفق نيوز/ حصد منتخب العراق بالجوجتسو لفئة المتقدمين، يوم الأربعاء، ستة أوسمة ملونة في اليوم الختامي لبطولة آسيا، ليرفع رصيده النهائي من الأوسمة الملونة إلى ثمانية.

وتوج اللاعب حسين قاسم مطشر بالوسام الذهبي في منافسات وزن 85كغم، بعد أن تفوق على منافسيه من أوزبكستان وأفغانستان وكازاخستان.

كما فاز اللاعب محمد الباقر المظفر بالوسام الذهبي في منافسات وزن 77كغم بعد أن هزم منافسيه من إيران وتايلند وكازاخستان.

وحصد اللاعبين مهند حسن، ومحمد إسماعيل، ومجتبى أحمد، ومحمد باقر، الأوسمة النحاسية في المنافسات لتكون الحصيلة النهائية لمنتخب العراق في مشاركته ببطولة آسيا ثمانية أوسمة ملونة، بواقع وسامين ذهبيين وستة أوسمة نحاسية.