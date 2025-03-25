منتخب البحرين يخسر أمام إندونيسيا بهدف وحيد في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ خسر منتخب البحرين الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منافسه إندونيسيا بهدف دون مقابل، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبل، في دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

واحتضن ملعب «جيلورا بونج كارتو»، مباراة إندونيسيا ضد البحرين ضمن منافسات الجولة الثامنة، من منافسات المجموعة الثالثة، بـ مباريات تصفيات كأس العالم اليوم الثلاثاء.

وسجل أولي روميني هدف منتخب إندونيسيا في الدقيقة الـ 24 من عمر المواجهة.

وبتلك النتيجة يأتي منتخب البحرين في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، من فوز و3 تعادلات و4 هزائم.