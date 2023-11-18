المنتخب الاولمبي العراقي يتعادل مع نظيره الأمريكي "ودياً" في اسبانيا

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق الاولمبي مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية بهدف لكل منهما في مباراة تجريبية تدخل ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا دون 23 عاماً التي تجري في الثلث الأول من العام المقبل، والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وجرت المباراة في ملعب بيناتار ارينا في مدينة موريسا الإسبانية، في الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأولمبي الأمريكي بهدف واحد مقابل لاشيء للاولمبي العراقي، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 86 ومن كرة ثابتة سددها بنجاح بلند حسن ليعلن هدف التعديل.