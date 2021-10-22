منتخبنا الأولمبي يتوجه إلى البحرين للمشاركة في التصفيات الاسيوية

شفق نيوز/ يغادر اليوم وفد المنتخب الاولمبي لكرة القدم متوجها الى البحرين للمشاركة في التصفياتِ الاسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً للفترة من 25-31 من تشرين الاول الجاري، اذ يلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب المالديف وأفغانستان والبلد المضيف البحرين.

وتضم قائمة الأولمبي 23 لاعباً، من بينهم ثلاثةُ حراس مرمى، وهم كلٌ من: حسن أحمد (الطلبة) وعماد عيسى (زاخو) ومصطفى عذاب (الديوانية)، بينما ضمت قائمةُ اللاعبين: منتظر محمد جبر وأحمد سرتيب (الزوراء)، وزيد تحسين ووكاع رمضان (الطلبة) ومنتظر عبد الأمير وحسن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) وعباس ياس (الميناء)، ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ)، وعلي محسن وصهيب رعد (النفط) وعباس بديع ونهاد محمد (نفط ميسان)، ومحمد الباقر كريم (الديوانية) ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وحسين عمار (نفط البصرة).

وسيغيب أبرز لاعبي المنتخب الأولمبي عن الفريق اللاعب زيدان إقبال محترف مانشستر يونايتد الانكليزي الرديف وذلك لعدم موافقة ناديه على التحاق اللاعب في التصفيات لكونها خارج أيام الفيفا دي.