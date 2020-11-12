التعادل السلبي يخيم على مبارياتي العراق أمام قطر والامارات.. صور

شفق نيوز/ خيّمَ التعادل السلبي على مبارياتي العراق التي خاضها اليوم الخميس، منتخب الشباب والمنتخب الاول أمام قطر والامارات.

وانتهت مباراة المنتخب العراقي للشباب مع منتخب شباب قطر التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب اكاديمية أسباير في الدوحة، بالتعادل السلبي وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاماً والتي ستقام بداية العام المقبل في أوزبكستان.

وأشركَ مدرب المنتخب الوطني للشباب، قحطان جثير، جميع لاعبي الفريق، وذلك كي يُدخل اللاعبين في اجواء المباريات بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ودخلَ المنتخب العراقي للشباب بتشكيلة مؤلفة من نديم نادر لحراسة المرمى، وحسين جاسم وعباس علي وكاردو كامران وزيد تحسين وعبدالله خلف وعلي شوقي وكرار محمد المختار وحسين زياد ورضا فاضل وزين العابدين قحطان، قبل أن يتم الزج باللاعبين عبد الرزاق قاسم وكرار سعد وحسين عبدالله ونهاد محمد وأحمد حسن مكنزي وأمير أحمد وسالم أحمد وعبدالله محمد في شوط المباراة الثاني.

وسيلتقي منتخب العراق للشباب مع منتخب قطر في مباراة ودية ثانية يوم الأحد المقبل على ملعب أكاديمية اسباير.

كما خرج منتخب العراق والاردن اليوم الخميس، بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء ودي جرى بدبي الاماراتية، استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ولم يشهد الشوط الاول منذ بدايته وحتى نهايته اللمحات الفنية وغاب فيه الضغط من الطرفين والتهديد على المرميين وكان دون الوسط والحارسان في استراحة تامة فغابت الاهداف ، وما شهده المنتخب العراقي وحتى الاردني هو الاعتماد على الكرات الطويلة المقطوعة لينتهي الشوط الاول سلبيا بالنتيجة مع فرصة واحدة للفريق العراقي قبل نهاية الشوط وتسديدة امجد عطوان.

وشهد الشوط الثاني تحسناً ملحوظاً من الفريقين بعد ان حضر الضغط المتبادل بين الطرفين بالفرص الفعلية وكانت اخطر الفرص للمنتخب العراقي جاءت برأسية علي فائز لكن الحارس الاردني عبد الله فاخوري كان لها بالمرصاد في التصدي والانقاذ من هز الشباك، وبالمقابل كانت هناك فرصة اردنية جاءت بتسديدة بهاء فيصل عند الدقيقة 68 وانقذها الحارس جلال حسن، كما كانت للفريق الاردني فرصة كادت ان تهز الشباك العراقية في الدقيقة 90 لكن الحارس جلال حسن تصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

يشار الى ان منتخب العراق كان قد وصل الاثنين الى دبي الاماراتية قبل لقاء الاردن اليوم، ومباراة استعدادية ثانية امام المنتخب الاوزبكي يوم الثلاثاء المقبل.