منتخبا إيران ومصر يهيمنان على نتائج بطولة العراق الدولية للطاولة وإشادات بالتنظيم

شفق نيوز/ أختتمت مساء اليوم الأربعاء، على قاعة الألعاب الرياضية في جامعة السليمانية منافسات بطولة العراق الدولية للناشئين والشباب للبنين بكرة الطاولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطاولة هردة رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة إنطلقت في الرابع عشر من الشهر الحالي وتقام منافساتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة وباشراف مباشر منه".

وأضاف رؤوف ان "منتخبي ايران ومصر للبنين هيمنا على نتائج البطولة وذهبا بعيداً في جميع الفئات وهي نتيجة طبيعية كون المنتخب المصري هو بطل أفريقيا، وايران رقم صعب ليس على صعيد القارة الصفراء فقط بل على مستوى العالم لذلك جاء منتخب إيران بالمركز الأول ومصر ثانياً".

وأشار رؤوف الى ان "التجهيزات الرياضية المستخدمة في هذه البطولة هي ذاتها التي أستخدمت في نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢١ وان الاتحاد الدولي حرص على الاشراف بشكل مباشر على كل جزئيات التنظيم لذلك ظهرت البطولة بصورة لاقت إستحسان الجميع".

وأختتم حديثه بالقول إن "إرتفاع عدد المشاركين في هذه البطولة أبهر الاتحاد الدولي ومشهد كرة الطاولة عالمياً إذ وصل عدد الدول المشاركة الى ست عشرة دولة يمثلون (سوريا والسويد وإيران ومصر والأردن وقطر ولبنان وفلسطين وبلجيكا وسيرلانكا واليمن والجزائر وعمان والبرتغال وكرواتيا) بالاضافة الى البلد المضيف العراق".

وعلى الصعيد ذاته أشاد العديد من رؤساء الاتحادات المشاركة وباركوا للعراق نجاح البطولة حيث أكد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ناجي حلال على جودة التنظيم وكفاءة القائمين على البطولة معرباً عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال والضيافة ورقي الفنادق المخصصة لاسكان الوفود".

ودعا حلال الى "ضرورة إستمرار العراق بتنظيم البطولات عطفاً على النجاح الكبير الذي لمسه كل المشاركين في هذه البطولة".

من جهته أبدى رئيس الاتحاد السوري للعبة بسام خليل إعجابه الكبير بالمستويات الفنية المميزة التي كانت حاضرة في البطولة.

وقال خليل إن "عدداً مهما من أبطال قارات أوربا وأفريقيا وآسيا كانوا حاضرين في هذه البطولة وأضفوا عليها رونقاً فنياً زاد من جمالية المنافسة و أوصلها لمستويات عالية".