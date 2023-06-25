منتخبا هونغ كونغ واوزبكستان يطلبان لقاء ودياً كروياً في البصرة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تلقيه دعوتين رسميتين من منتخبين آسيويين لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي في البصرة.

وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد، رياض هادي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي تلقى دعوتين من نظيريه الهونغ كونغي والأوزبكي للعب بمدينة البصرة العراقية".

وبين ان "الاتحادين أبديا رغبة منتخبيهما لكرة القدم لخوض لقاء ودي مع منتخب العراق في البصرة خلال شهر تشرين الثاني المقبل".

واوضح هادي ان "الاتحاد تسلم العرضين وأخذهما بمحمل الجد بغية مناقشتهما مع الجهاز الفني للمنتخب العراقي واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مشوار منتخبنا الوطني".

وكان منتخب العراق قد خاض خلال معسكره التدريبي الاخير في اسبانيا مباراتين وديتين خسر في الاولى مع كولومبيا، وفاز في الثانية على نادي لينكولن ريد إمبيس من جبل طارق.