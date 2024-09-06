منتخبا ناشئة وشباب العراق يخوضان مواجهتين دوليتين اليوم

شفق نيوز/ يواجه منتخب الناشئين العراقي نظيره الأردني، يوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس غرب آسيا دون 16 عاماً، فيما يخوض منتخب شباب العراق مباراة ودية.

ويلتقي ناشئة العراق مع نظرائهم الأردنيين في الساعة الثامنة من مساء اليوم على ملعب "البولو" بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس غرب آسيا دون 16 عاماً.

كما يواجه منتخب الشباب دون 20 عاماً نظيره الصيني اليوم الجمعة ضمن معسكره التدريبيّ المقام في مجمع China National Football Training Centre بالعاصمة الصينية بكين.

وتجري المباراة ضمن برنامج تحضيراته لتصفيات كأس آسيا التي ستقام في تايلاند في الثلث الأخير من الشهر الجاري.