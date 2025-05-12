منتخبا مصر والمغرب للشباب يتأهلان لكأس العالم

شفق نيوز/ تأهل منتخبا مصر والمغرب، مساء اليوم الاثنين، إلى نهائيات كأس العالم للشباب 2025 بعد بلوغهما الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب لكرة القدم التي تستضيفها مصر.

وصعد منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم للشباب المزمع إقامتها في تشيلي نهاية العام الجاري، وإلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز الماراثوني على غانا بركلات الترجيح (5-4) اليوم الاثنين على ملعب السويس الجديد في دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما ليتم اللجوء لوقت إضافي لكنه لم يشهد جديداً، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء التي صبت في صالح الفراعنة.

وتقدم منتخب مصر بهدفين عن طريق مؤمن شريف في الدقيقتين 19 و26 لكن منتخب غانا رد بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بواسطة عزيز عيسى ثم خطف عبدول سليمانا هدف التعادل القاتل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وامتدت المباراة لوقت إضافي لكن دون أن ينجح خلاله أي من الفريقين في التسجيل، قبل أن يحسم الفراعنة الفوز بركلات الجزاء.

من جانبه، حقق منتخب المغرب فوزاً ماراثونياً على سيراليون بهدف دون رد في دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتم التمديد لوقت إضافي، حسم خلاله منتخب المغرب فوزه القاتل بهدف عكسي سجله أمارا كيتا لاعب سيراليون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 115.

ويلعب منتخب المغرب ضد نظيره المصري في الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية الخميس المقبل.