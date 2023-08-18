منتخبا صلاح الدين والموصل يحققان الفوز في بطولة الجمهورية لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم للمجموعة الغربية. وفاز فريق منتخب صلاح الدين على منتخب الانبار بنتيجة 6-3.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب الموصل على فريق ديالى بنتيجة 2-0. وكان منتخب واسط قد تمكن من تحقيق الفوز على منتخب ذي قار بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات المجموعة الجنوبية لبطولة كأس الجمهورية 2023 لكرة القدم.

يشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم قسم المنتخبات إلى 4 مجاميع، شمالية، وغربية، وفرات أوسط، وجنوبية، يتأهل فريقان من كل مجموعة إضافة لمنتخبين من بغداد، ليصبح العدد النهائي 10 منتخبات، يتم تقسيمها إلى مجموعتين تخوض مبارياتها بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، ويكون بنظام التجمع في بغداد.