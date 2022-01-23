سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منتخبا شباب العراق يغادر الى تركيا لإجراء معسكر تدريبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-23T15:24:08+0000
منتخبا شباب العراق يغادر الى تركيا لإجراء معسكر تدريبي

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاحد، صوب أنطاليا التركية للدخولِ في معسكر تدريبي يستمر لعشرة أيام.

ووقع اختيار الملاك التدريبي لمنتخب الشباب، بقيادةِ عماد محمد، على 26 لاعباً للمشاركة في هذا المعسكر، من بينهم لاعبان ينشطان خارج العراق، هما بلند ازاد لاعب غرافشاب الهولندي، وشربل شمعون لاعب ملبورن ستي الأسترالي.

وسيتغيب لاعب غوتبيرغ السويدي الاي علي، الذي أبلغَ الملاكَ التدريبيّ بحاجتهِ إلى أسبوعين من أجل التعافي من الإصابةِ التي لحقت به مع فريقه السويدي.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن المدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي العراقي لكرة القدم، مهدي كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفد المنتخبِ الأولمبيّ سيغادر في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم متوجهاً إلى مدينةِ أنطاليا التركية للدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ يستمر لغاية الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.

related

منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تركيا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

Date: 2022-01-22 15:34:52
منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تركيا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة

منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

Date: 2021-10-03 07:21:53
منتخب شباب العراق لكرة القدم يعسكر في تونس

الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

Date: 2021-07-06 16:33:10
الأحد المقبل موعد المباراة الفاصلة للفائز بالمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى

4 انتصارات في دوري الناشئين لكرة القدم

Date: 2021-05-06 17:22:37
4 انتصارات في دوري الناشئين لكرة القدم

التطبيعية ترحب باستضافة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية في بغداد أو الدوحة: الهدف خليجي 25

Date: 2021-03-23 17:50:35
التطبيعية ترحب باستضافة اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية في بغداد أو الدوحة: الهدف خليجي 25

منتخب العراق لكرة الصالات يشد الرحال إلى الإمارات

Date: 2021-05-11 14:38:03
منتخب العراق لكرة الصالات يشد الرحال إلى الإمارات

التطبيعية ترفض استعارة فرق نسوية لكرة القدم من كوردستان

Date: 2020-12-25 10:49:13
التطبيعية ترفض استعارة فرق نسوية لكرة القدم من كوردستان

لجنة المسابقات: اتحاد الكرة لم يحسم توصيات مهمة بشأن الدوري الممتاز

Date: 2021-11-21 10:13:38
لجنة المسابقات: اتحاد الكرة لم يحسم توصيات مهمة بشأن الدوري الممتاز