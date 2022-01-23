منتخبا شباب العراق يغادر الى تركيا لإجراء معسكر تدريبي

شفق نيوز/ غادر وفد منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاحد، صوب أنطاليا التركية للدخولِ في معسكر تدريبي يستمر لعشرة أيام.

ووقع اختيار الملاك التدريبي لمنتخب الشباب، بقيادةِ عماد محمد، على 26 لاعباً للمشاركة في هذا المعسكر، من بينهم لاعبان ينشطان خارج العراق، هما بلند ازاد لاعب غرافشاب الهولندي، وشربل شمعون لاعب ملبورن ستي الأسترالي.

وسيتغيب لاعب غوتبيرغ السويدي الاي علي، الذي أبلغَ الملاكَ التدريبيّ بحاجتهِ إلى أسبوعين من أجل التعافي من الإصابةِ التي لحقت به مع فريقه السويدي.

وفي وقت سابق اليوم، اعلن المدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي العراقي لكرة القدم، مهدي كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفد المنتخبِ الأولمبيّ سيغادر في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم متوجهاً إلى مدينةِ أنطاليا التركية للدخول في معسكرٍ تدريبي مغلقٍ يستمر لغاية الثاني من شهر شباط/ فبراير المقبل تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.