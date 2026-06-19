منتخبا شباب الصالات والناشئات يواصلان التحضيرات للاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز- بغداد/ السليمانية

يواصل منتخبا شباب الصالات والناشئات، مساء الجمعة، تحضيراتهما بهدف تعزيز الجاهزية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وباشر منتخب شباب العراق لكرة الصالات، معسكره التدريبي الداخلي في بغداد، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، حيث تتواصل الوحدات التدريبية بإشراف الملاك الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، مع الاعتماد على العناصر التي تم اختيارها من الاختبارات ودوري الشباب تحت 19 عاماً.

وفي السليمانية، يواصل منتخب الناشئات تحت 17 عاماً تحضيراته من خلال معسكره التدريبي، إذ يركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والمهارية والتكتيكية، بهدف تعزيز جاهزية اللاعبات قبل خوض تصفيات كأس آسيا المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.