منتخبا دراجات الناشئين والشباب يشاركان في بطولتين ويعسكران في حلبجة

شفق نيوز/ صادق الاتحاد العراقي للدراجات، يوم الاثنين، على مشاركة منتخبه في بطولتين الاولى في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي ستستضيفها مملكة البحرين في تشرين الأول أيضاً، ومنافسات البطولة العربية للدراجات للناشئين التي ستقام في محافظة السليمانية خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي علي حميد لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي للعبة اقام معسكرا تدريبيا لمنتخبي الناشئين والشباب في محافظة حلبجة، باقليم كوردستان تحت إشراف المدير الفني الإيراني محمد رضا رجبلو، والمدرب طارق سعيد عبد الرحمن"، مبينا ان "الوفد يضم أيضاً، هيثم رعد بصفة ميكانيكي".

وأكد حميد، ان "معسكر المنتخبين سيستمر حتى الأول من شهر تموز المقبل، على أن يعقبه معسكر ثان في حلبجة ايضاً، خلال المدة من السابع حتى الثاني والعشرين من الشهر المقبل".

واشار الى ان "منافسات البطولة العربية ستقام في محافظة السليمانية، ما بين الثاني والثالث عشر من تشرين الأول المقبل، بينما تستضيف مملكة البحرين منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب ابتداءً من الثاني والعشرين من الشهر نفسه وتستمر حتى الحادي والثلاثين منه".

وأوضح رئيس الاتحاد، ان "منتخب الناشئين، يضم اللاعبين: عمار إيهاب وعلي عصام وسيف عبد الحمزة ويوسف أحمد وفريدون فرهات وأسامة ايهاب وأحمد أركان ومصطفى صفوان، فيما يتألف منتخب الشباب من اللاعبين: مرتضى حيدر وصايل جنيد وئافند هشيار ويوسف جهاد وعصام علي ومحمد ربيع وعبد الله أزهر".