منتخبا بغداد والسليمانية الى نهائي بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ حجز منتخبا بغداد والسليمانية لكرة السلة، يوم الاثنين، تذكرتين للمباراة النهائية لبطولة الجمهورية.

وتمكن منتخب بغداد من حجز تذكرة للمباراة النهائية بعد تغلبه اليوم على منتخب ذي قار بنتيجة 74-23 نقطة في مباراة ضمن فيها البغداديون الفوز منذ الفترة الاولى بعد ان انتهت بـ13 نقطة مقابل لا شيء لابناء ذي قار.

واستمر تقدم بغداد على ذي قار خلال الفترات الثلاث المتبقية والتي استطاع فيها منتخب بغداد ان يحوي نقاطها وبمستواه الجيد، وقاتل منتخب ذي قار للرمق الاخير لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بنتيجة مستحقة لبغداد ويحجز البطاقة صوب النهائي ليواجه السلمانية غداً في المباراة النهائية.

كما تمكن منتخب السليمانية من حجز التذكرة الثانية للمباراة النهائية بعد الفوز على النجف بنتيجة 92-73 نقطة، وحاول النجفيون تعديل النتيجة لكن السليمانية دخل بقوة وكان ذلك واضحاً من خلال الفترات الاربع التي استحوذ فيها على المباراة.