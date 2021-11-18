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منتخبا الكويت والبحرين يجريان اولى وحداتهما التدريبية في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-18T19:16:47+0000
منتخبا الكويت والبحرين يجريان اولى وحداتهما التدريبية في البصرة

شفق نيوز/ أجرى منتخب البحرين  للشباب اول وحداته التدريبية والتي أقيمت مساء يوم الخميس في البصرة استعداداً لبطولة غرب آسيا الثانية للشباب التي تنطلق في العشرين من الشهر الحالي في البصرة وأربيل.

كما انهى فريق منتخب الكويت للشباب تدريباته التي أقيمت اليوم ايضا في البصرة استعداداً للبطولة.

وكان الفريقان وصلا للعراق في وقت سابق الخميس للمشارك في البطولة التي تنطلق بمشاركة 9 منتخبات هي كل من العراق (المستضيف)، الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطين، لبنان، اليمن، وسيتم توزيعها خلال القرعة على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في مجموعة، و4 في الأخرى.

وستكون بطولة الشباب، ثاني البطولات التي ينظمها اتحاد غرب آسيا على مستوى الذكور وبعد فترة انقطاع فرضتها جائحة كورونا. 

يشار إلى أن النسخة الأولى من بطولة الشباب كانت أقيمت في فلسطين عام 2019 ، وتوج المنتخب العراقي بلقبها، فيما حل المنتخب الإماراتي ثانياً. 

وإلى جانب العراق والإمارات؛ شهدت تلك النسخة مشاركة منتخبات الأردن الذي جاء بالمركز الثالث وفلسطين (رابعاً)، البحرين (خامساُ) وقطر (سادساً).

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