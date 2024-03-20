منتخبا العراق والفلبين يجريان آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة التصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي، غداً الخميس، ضيفه الفلبيني على ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويخوض المنتخب الوطني العراقي، اليوم الاربعاء آخر وحداته التدريبية له بمشاركة 27 لاعباً هم كل من: جلال حسن ، أحمد باسل ، محمد صالح ، سعد ناطق ، فرانس ضياء، ريبين سولاقا ، مناف يونس ، زيد تحسين ، مصطفى سعدون ، حسين علي ، ميرخاس دوسكي ، ضرغام إسماعيل ، صفاء هادي ، زيدان إقبال ، عبد الرزاق قاسم ، لؤي العاني ، أسامة رشيد ، أمير العماري ، إبراهيم بايش ، حسن عبد الكريم ، منتظر ماجد ، يوسف الأمين ، بشار رسن ، علي جاسم ، أيمن حسين ، مهند علي ، أحمد ياسين.

بينما يجري منتخب الفلبين الوحدة التدريبية الوحيدة له مساء اليوم في البصرة قبل لقاء يوم غد.

وكان وفد المنتخب الفلبيني وصل إلى مطار البصرة، لخوض مباراته أمام منتخبنا الوطني غداً الخميس في ملعب البصرة الدولي في الساعة العاشرة مساءً، وهي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وكان في استقبال الوفد الفلبيني رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والامين العام للاتحاد محمد فرحان.