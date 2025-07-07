منتخبا العراق للناشئين والشباب بالتايكواندو يقيمان معسكرهما الأخير في الأردن

شفق نيوز – بغداد

وصل وفدا منتخبا العراق للتايكواندو للناشئين والشباب، مساء اليوم الاثنين، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للدخول في معسكر تدريبي خارجي أخير، يستمر لمدة 14 يوماً، وذلك ضمن تحضيراتهما النهائية للمشاركة في بطولة التي ستقام في ماليزيا خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو، محمود عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر يأتي بعد اختتام المعسكر الداخلي الذي أقيم في مدينة أربيل على مدى 24 يوماً".

وبين أن "التدريبات التي أجريت بمعسكر أربيل شهدت تدريبات ومباريات تجريبية مكثفة، بإشراف الجهاز الفني للمنتخبين الوطنيين، ضمن برنامج الإعداد الشامل الذي أعدّه الاتحاد لرفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً".

وأضاف "المعسكر الأردني يعد محطة مهمة في مسيرة الإعداد، ويهدف إلى تعزيز خبرات اللاعبين من خلال الاحتكاك بمدارس تدريبية متقدمة، قبيل التوجه إلى ماليزيا لخوض البطولة الآسيوية".

واعرب عباس عن ثقته بقدرة لاعبي العراق على تحقيق نتائج مشرّفة تليق باسم الوطن.