منتخبا العراق للملاكمة الأول والشبابي يغادران للأردن وتايلند استعداداً للأولمبياد والبطولة الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم الخميس، عن مغادرة المنتخب الأول للعبة إلى العاصمة الأردنية عمان، وكذلك منتخب الشباب غادر إلى تايلند، استعداداً لبطولة آسيا، ودورة الألعاب الأولمبية.

وقال رئيس الاتحاد علي تكليف، لوكالة شفق نيوز، إن منتخب الملاكمة الأول توجه إلى الأردن صباح اليوم للدخول في المعسكر التدريبي يقام بالتعاون مع منتخبات الأردن ولبنان وإيران.

وبين أن المنتخب الأول سيبدأ تدريباته في الأردن مساء اليوم استعداداً لبطولة آسيا المقررة في عمان نهاية شهر آذار/ مارس المقبل.

وأشار تكليف إلى أن ملاكمي منتخب الشباب غادروا اليوم أيضاً إلى تايلند استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقبلة المقرر إقامتها في مدينة داكار بالسنغال العام الحالي.

ولفت إلى أن الاتحاد يطمح لتأهيل لاعبين من منتخب الشباب للمشاركة في الأولمبياد المقبل في السنغال بعد اجتيازهم التصفيات التنافسية.