منتخبا العراق للسباحة والكيك بوكسنغ يصلان وجهتهما للمشاركة ببطولتين دوليتين

شفق نيوز/ اعلن الاتحادان العراقيان للكيك بوكسنغ والسباحة، يوم السبت، وصول المنتخبين الوطنيين إلى إيطاليا والإمارات للمشاركة في بطولتين دوليتين تنطلق إحداهما غداً الأحد، فيما تبدأ منافسات الأخرى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الاتحاد قاسم الواسطي، لوكالة شفق نيوز، انه "بعد رحلة شاقة ومتعبة من مطار بغداد الى اسطنبول وانتظار لأكثر من تسع ساعات، وصل أخيراً وفد المنتخب الوطني العراقي بالكيك بوكسنغ الى ايطاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق غدا الاحد في مدينة فالنسيا".

وبين ان الوفد العراقي "ضم رئيس الاتحاد اللواء قاسم الواسطي، وثلاثة مدربين للأنظمة التي ستشارك في البطولة، وهم رعد زاجي، واحمد كريم، ومالك المحمداوي، بالإضافة إلى الحكم الدولي رائد محمد".

وأشار إلى أن الوفد يضم "اللاعبين عبد الخالق صبيح (K-1)، وعلي محمد مجبل (K-1)، وذو الفقار محمد عمران (K-1)، وحسين سامي (K-1)، وحسين كريم عبد الزهرة (لايت كونتاك)، وامير شهاب (فول كونتاك)، وريكان لطيف (فول كونتاك)، ويوسف لوكك، وعلي كريم سمي (كونتاك)".

وبين الواسطي ان "المنتخب العراقي يطمح في هذه البطولة للظهور بمستوى مشرف وتحقيق نتائج ايجابية في المنافسات لاسيما وانه يضم لاعبين على مستوى عال تم اعدادهم بشكل جيد".

بدوره قال رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، ان "ابطال المنتخب العراقي للسباحة الاولمبية وصلوا إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في البطولة العربية الاولى للمجرى القصير التي ستقام في ابو ظبي الاماراتية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري".

واضاف "لقد أقام الاتحاد معسكرا تدريبيا لسباحي المنتخب الوطني في عاصمة اقليم كوردستان اربيل كخطوة من خطوات الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية الاولى".

واشار كبيان الى ان "سباحي العراق عازمون على تحقق نتائج طيبة في المنافسات التي ستشهد مشاركة واسعة لخيرة ابطال العرب بالسباحة".