منتخبان أفريقيان يوافقان على خوض مباريات ودية مع الأولمبي العراقي في البصرة

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، اليوم الأحد، عن موافقة منتخبيّ نيجيريا وغينيا لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي العراقي في محافظة البصرة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد تلقى موافقة نيجيريا وغينيا للعب في البصرة مع الأولمبي العراقي تحت سن 23 عاماً نهاية الشهر الجاري".

كما أشار إلى أن "الاتحاد تلقى أيضاً اعتذارين من الاتحادين اللبناني والأردني عن خوض مباريات ودية مع الأولمبي العراقي في البصرة".

وكان مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، قد صرّح لوكالة شفق نيوز، في التاسع من شهر آب/ أغسطس الجاري، أن "المنتخب الأولمبي سيدخل معسكراً مغلقاً في محافظة البصرة تتخلله 4 مباريات في الإطار التجريبي، تم تأمين مباراتين أمام منتخبي سوريا وعمان، وجاري العمل على تأمين المباريات الأخرى والتي ستكون المحطة الأخيرة قبل التوجه إلى الكويت لخوض تصفيات كأس آسيا".

ووقع المنتخب الأولمبي، ضمن المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا، التي تضم الكويت (البلد المضيف) وكلاً من مكاو وتيمور الشرقية.