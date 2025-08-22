منتخبان عراقيان يتصدران بطولة غرب آسيا للقوة البدنية بـ32 وساماً ملوناً

شفق نيوز- بغداد

اختتمت بطولة غرب آسيا للقوة البدنية فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة، وسط مشاركة واسعة من عشر بلدان، حيث تمكن المنتخبان العراقيان للمتقدمين والناشئين من الهيمنة على المراكز الأولى بعد إحرازهم 32 وساماً ملوناً، توزعت بين 13 ميدالية ذهبية و11 فضية و8 برونزيات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوة البدنية، صلاح فتاح، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المشاركة كانت ناجحة بكل المقاييس"، لافتاً إلى أن الإنجاز يأتي رغم قوة المنتخبات المنافسة.

وهذا التفوق يؤكد المكانة المتميزة التي باتت تحتلها العراق على المستويين الإقليمي والقاري، فضلاً عن كونها منافساً بارزاً في البطولات العالمية التي حصد فيها العراق العديد من الألقاب، بحسب فتاح.

كما شدد على أهمية مواصلة العمل الجاد للنهوض بواقع اللعبة، وتطوير رياضة القوة البدنية، لضمان استمرار النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية والقارية والعربية.