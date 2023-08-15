منتخبات كربلاء والديوانية وواسط تحقق الفوز في بطولة الجمهورية لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت منتخبات كربلاء والديوانية وواسط، يوم الثلاثاء، الفوز ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة القدم.

وجرت مباراتان في إطار منافسات منطقة الفرات الاوسط فاز في الاولى منتخب كربلاء على منتخب النجف في ديربي المنطقة بنتيجة 3-1.

وفي المباراة الثانية ضمن منافسات منطقة الفرات الاوسط فاز منتخب الديوانية على منتخب بابل بنتيجة 3-1.

وضمن منافسات المنطقة الجنوبية فاز منتخب واسط على منتخب ميسان بهدفين دون مقابل.

وكان منتخب أربيل فاز على منتخب دهوك بنتيجة كبيرة بمجموعة الشمال في ديربي كوردستان برباعية، وتعادل منتخب كركوك مع منتخب السليمانية إيجابياً بنتيجة 1–1.