منتخبات دراجات العراق تغادر إلى بانكوك للمشاركة في بطولة آسيا

شفق نيوز/ غادرت، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخبات العراق الوطنية للدراجات إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في بطولة آسيا للفترة من 6-16 من شهر شباط الحالي.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة منتخبات عراقية لفئات مختلفة ستشارك في بطولة آسيا للدراجات وهي المتقدمين والأولمبي والشباب والشابات والماستر".

وأضاف سليم، أن "البعثة تضم كل من عبد القادر نور الدين رئيساً للوفد وأسعد أكرم إداري، أما الوفد الفني فيتألف من المدرب محمد رضا رجبلو مديراً فنياً للرجال، ورامين مهرباني مدرب النساء وفادي إبراهيم كمدرب وهاني عقيل ميكانيكي ومحمد سمير معالجاً للمنتخبات".