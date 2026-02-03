منتخبات العراق بالدراجات تشارك في بطولة آسيا بالقصيم

شفق نيوز- بغداد

تشارك منتخبات العراق بالدراجات في منافسات بطولة آسيا لدراجة الطريق للرجال والنساء، التي تستضيفها مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية، خلال المدة من الخامس ولغاية الرابع عشر من شهر شباط الحالي، بمشاركة أكثر من أربعين منتخباً يمثلون القارة الآسيوية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد، لوكالة شفق نيوز، إن العراق سيشارك بوفد يترأسه شخصياً، ويضم في عضويته عضو الاتحاد عبد القادر نور الدين إدارياً، والإيراني محمد رضا رجبلو مدرباً للرجال، وهدير نعمة مدربة لفئة النساء، وهيثم رعد ميكانيكياً، وميلاد محمود معالجاً.

وأضاف أن قائمة اللاعبين تضم وهبي سليمان وسليمان عبد الله لفئة تحت 23 عاماً، وداهات كاوة وفاطمة رافد ودعاء عباس لفئة النساء، إضافة إلى زياد خلف ونسيم يحيى وأيمن أركان وحامد ضياء وحامد محمد سعيد وأحمد سهل وحيدر عبد الخضر وأمين محمد وأحمد مهند وسامان محمد لفئة الماسترز.

وفي سياق متصل، أشار حميد إلى أنه سيُعقد على هامش المنافسات القارية اجتماعان يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الحالي في مدينة جدة، الأول للمكتب التنفيذي لـ**الاتحاد الآسيوي للدراجات**، والثاني للجمعية العمومية للاتحاد القاري.

وبيّن أن علي حميد سيمثل دراجات العراق في كلا الاجتماعين بصفته رئيس الاتحاد العراقي وعضواً في الاتحاد الآسيوي للدراجات، حيث من المقرر أن تتضمن الاجتماعات مناقشة منهاج العام الحالي، والتصويت على الدول المستضيفة للبطولات الآسيوية لمختلف الفئات العمرية وجميع السباقات.