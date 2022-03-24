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منتخبات العاب قوى العراق في ثلاث بطولات خارجية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-24T09:03:14+0000
منتخبات العاب قوى العراق في ثلاث بطولات خارجية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، اليوم الخميس، عن مشاركته في بطولة الشام الدولية الاولى المقررة اقامتها في سوريا للمدة من 29 ولغاية 31 من الشهر الحالي .

وقال زيدون جواد المدير التنفيذي في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن بطولة الشام الدولية تقام لاول مرة لفئتي الاشبال والبراعم، مبيناً أن المنتخب اصبح جاهزاً للمشاركة في البطولة بعد إعداده بشكل جيد في معسكر تدريبي.

وأضاف أن الاتحاد العراقي لالعاب القوى قرر اقامة معسكر تدريبي داخلي للشباب والشابات خلال شهر رمضان المبارك يبدأ في الاول من شهر نيسان المقبل ويستمر مدة شهر.

وأضاف أن دعوة اللاعبين واللاعبات للمنتخب الوطني جاءت في ضوء النتائج المتقدمة التي حققوها في بطولة الاندية العراقية الاخيرة، مشيراً إلى أن اقامة المعسكر التدريبي هو لاعداد منتخب الشباب والشابات للمشاركة في بطولتي العرب وغرب آاسيا.

وأوضح أن منتخب العراق للشباب والشابات سيشارك أيضاً في بطولة العرب المقررة اقامتها في مصر شهر ايار المقبل وفي بطولة غرب اسيا في لبنان شهر حزيران المقبل .

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