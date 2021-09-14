منافس درجال يطلق شرارته ويهدد بشكوى: ما يحدث سابقة خطيرة

شفق نيوز/ وصف المرشح لمنصب رئاسة اتحاد الكرة العراقي شرار حيدر، يوم الثلاثاء، ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لمنصب رئاسة الاتحاد بأنها "سابقة خطيرة"، مهدداً برفع شكوى قضائية ضده في حال فوزه بالمنصب.

وقال شرار حيدر لوكالة شفق نيوز، إن ترشيحي لمنصب الرئاسة هو استحقاق، ولم اتراجع عنه كوني اعشق المنافسة والتحدي ، مضيفاً أنني لن أقدم على الانسحاب حتى وإن كانت الكفة تشير لصالح عدنان درجال .

وأشار إلى أن ثقته عالية بمصداقية الهيئة العامة، مؤكداً أنه متفائل بالفوز رغم أنه لم يفاتح احد بشأن انتخابه .

وهدد شرار حيدر، قائلاً "في حال كسب درجال في الانتخابات فأنني سأسلك الطرق القانونية في المحاكم الرياضية العراقية، ومحكمة كاس الدولية لضمان حقه شرط أن لا يحرج حكومته"، على حد قوله .

وطالب شرار اللجنة المنظمة بكشف ورقة الناخب امام الشاشة للتأكد من الاسماء المسجلة على ورقة الترشيح تلافياً للتلاعب.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات رئاسة اتحاد الكرة العراقي صباح اليوم الثلاثاء 14 ايلول في مقر الاتحاد ببغداد، ويتنافس على منصب الرئاسة وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس نادي الكرخ الكابتن شرار حيدر.

وأمس الاثنين، أبدت الامانة العامة لمجلس النواب، موقفها من ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأرسلت الامانة العامة لمجلس النواب كتابا لمكتب رئيس الوزراء استناداً لرأي مجلس الدولة أكدت فيه أن "ترشيح وزير الشباب والرياضة يتعارض مع مهام وواجبات مركزه القانوني ويؤثر على استقلال الاندية والاتحادات الرياضية".

فيما أكد الوزير درجال، بأنه ليس ملزماً برأي الأمانة العامة لمجلس النواب، كون ارتباطه بالاتحاد الدولي للعبة.