منافس العراق في المونديال يفوز على إيرلندا الشمالية بثلاثية ودية

شفق نيوز- متابعة

حقق المنتخب الفرنسي، أحد منافسي العراق في نهائيات كأس العالم 2026، فوزاً ودياً على إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، مساء الاثنين، ضمن تحضيراته الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف سجله مايكل أوليزه في الدقيقة 43، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 49.

وقلص منتخب إيرلندا الشمالية الفارق عبر باتريك كيلي في الدقيقة 64، غير أن أوليزه أكمل ثلاثيته الشخصية بتسجيل الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 75، ليمنح منتخب بلاده فوزاً معنوياً قبل دخول منافسات المونديال.

وتلعب فرنسا في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات العراق والنرويج والسنغال.