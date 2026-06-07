منافس العراق في المونديال يتعادل مع المغرب ودياً قبل انطلاق كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

تعادل منتخب النرويج، أحد منافسي العراق في كأس العالم 2026، مع نظيره المغربي بنتيجة 1-1، في مباراة ودية أقيمت ضمن استعدادات المنتخبين للنهائيات المقرر انطلاقها في 11 حزيران/ يونيو الجاري.

وجرت المباراة على ملعب "سبورتس إليستريتد" في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بهدف سجله نجم ريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك النرويج التعادل في الشوط الثاني عن طريق مارتن أوديغارد في الدقيقة 75.

وتستعد النرويج للظهور في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998، إذ أوقعتها القرعة في المجموعة التاسعة إلى جانب العراق وفرنسا والسنغال.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في المونديال بمواجهة النرويج، فجر الأربعاء 17 حزيران/ يونيو الجاري، عند الساعة الواحدة بتوقيت بغداد.