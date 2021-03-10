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منافسة حادة يشهدها دوري الطائرة اليوم والبيشمركة يتصدر ترتيب الفرق

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-10T18:16:46+0000
منافسة حادة يشهدها دوري الطائرة اليوم والبيشمركة يتصدر ترتيب الفرق

شفق نيوز/ جرت في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الطائرة الممتاز.

وفي اللقاء الاول، حقق فريق نادي الصناعة الانتصار على الحبانية بثلاثة أشواط لشوط وحيد (25-19) (25-22) (17-25) (25-22).

فيما استعاد نادي الشرطة عافيته وحقق الفوز على البحري المتصدر بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (19-25) (25-16) (25-22) (25-20).

كما حقق البيشمركة انتصاراً مثيراً على غاز الجنوب بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع (25-22) (23-25) (21-25) (25-22) (16-14).

وفي ختام مباريات اليوم، واصل نادي الجيش تألقهِ وينتصر على اربيل بثلاثة أشواط دون مقابل (25-22) (25-15) (25-16).

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة صبيح حنتوش، لوكالة شفق نيوز، ان البطولة تشهد تنافسا حادا بين الفرق المشاركة في التجمع الثاني وهي مستمرة في مدينة اربيل باقليم كوردستان والتي تحتضن يومياً اربع مواجهات اثنين منها تقام في قاعة نادي اكاد واثنين في قاعة كلية التربية الرياضية.

وبين ان فريق البيشمركة يتصدر الفرق بعد انتهاء الجولة 11، يليه الجيش، ثم البحري، وغاز الجنوب، والشرطة، مشيرا الى ان خمسة فرق ستتأهل الى النهائيات وتتنافس فيما بينها ليتم تحديد الفائز بالمركز الاول.

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