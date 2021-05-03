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منافسات دوري الدرجة الأولى.. خمسة انتصارات وتعادل واحد

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-03T17:23:43+0000
منافسات دوري الدرجة الأولى.. خمسة انتصارات وتعادل واحد

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الاثنين، مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ للمجموعة الاولى ، بإقامة ست مواجهات.

وفاز في اللقاء الاول فريق نادي الدفاع المدني على فريق نادي برايتي 2-1، وتعادل فريقا نادي العلم مع نادي سوق الشيوخ 0-0.

وفي المواجهة الثالثة، فاز فريق نادي الشرقاط على نادي غاز الشمال 2-1 ، وفاز فريق نادي الجنسية على فريق نادي الجيش 2-0، وفاز فريق نادي عفك على فريق نادي الكوفة 3-1 ، وفاز فريق نادي نوروز على فريق نادي كربلاء 2-0.

وتقام المنافسات على مرحلة واحدة يترشح الاول من كل مجموعة الى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، بينما تقام مباراة فاصلة بين الحاصلين على المركز الثاني، والفائز منهم سيواجه صاحب المركز الثامن عشر في  دوري الكبار لتحديد المتأهل الثالث بينهما ومن يعود الى دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

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