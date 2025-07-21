مناصفة مع الكويت.. تنس العراق يحقق المركز الخامس ضمن تصفيات كأس العالم

شفق نيوز- كوالالمبور

اختتمت، اليوم الاثنين، تصفيات كأس العالم للرجال "ديفز گب"، في ماليزيا لمنطقة آسيا بمشاركة المنتخب العراقي بفعاليتي الفردي والزوجي.

واحتل منتخب العراق المركز الخامس مناصفة مع دولة الكويت، محافظاً بذلك على المستوى الرابع والنجاح بعدم الهبوط إلى المستوى الخامس.

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة (A) إلى جانب البلد المستضيف ماليزيا (رأس المجموعة) ومنتخبي قرغيزستان ونيبال، وقاد المنتخب العراقي المدرب علي خيري، ومدرب اللياقة البدنية محمد رأفت السيد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز إن ما قدمه المنتخب العراقي في هذه البطولة يعتبر افضل انجاز للتنس العراقي ولأسباب عدة أبرزها عدم توفر الدعم المالي للاتحاد لأكثر من 15 شهراً ما أدى إلى عدم القدرة لإقامة معسكر خارجي كالمعتاد للسنوات السابقة ولمدة شهر على الأقل.

وأضاف أن الأسباب الأخرى تكمن بمشاركة لاعبين اثنين في المنتخب الوطني، وإضافة لاعب شاب فقط، أي أن مشاركة المنتخب بثلاثة لاعبين، وهذا يعتبر تحدي في مثل هذه البطولة، فضلاً عن اعتماد اللاعبين على معسكر داخلي لمدة شهر ومعسكر خارجي قبل البطولة لمدة أسبوع فقط.

وأشار إلى أن المنتخب قدّم مباريات قوية ومستوى مشرّف تحت ظروف مناخية صعبة (رطوبة وحرارة مرتفعة)، وباستعدادات متواضعة مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الروح القتالية الكبيرة والإصرار على تحقيق نتائج إيجابية مكّنا الفريق من البقاء في المجموعة الرابعة.