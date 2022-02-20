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مناسبة دينية تؤجل مباراة الشرطة والجيش في دوري كرة اليد

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-20T15:09:22+0000
مناسبة دينية تؤجل مباراة الشرطة والجيش في دوري كرة اليد

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاحد، تغيير موعد مباراة فريقيّ الشرطة والجيش ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد، وسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد كان قد حدد يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لإقامة مباراة الشرطة والجيش، لكن هذا الموعد يصادف الذكرى السنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم.

وبين انه تقرر إقامة المباراة في الأول من شهر آذار/ مارس المقبل في الساعة الرابعة عصرا على قاعة نادي وسام المجد.

واضاف ان الاتحاد سيقوم خلال المباراة بتكريم رواد اللعبة الذين سيتم استدعائهم خلال الأيام المقبلة.

واشار عبد الرضا الى ان الاتحاد اعتبر فريق ديالى فائزا على فريق التعاون بنتيجة 10-0، وذلك لعدم حضور الاخير إلى قاعة نادي ديالى وتأتي هذه المباراة لحساب الدور الحادي عشر من المرحلة الأولى للدوري العراقي لكرة اليد للدرجة الممتاز للموسم  2022-2021.

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