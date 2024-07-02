أمم أوروبا.. هولندا تنجز المهمة الرومانية بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الهولندي إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا " يورو 2024 " بعد الفوز على رومانيا بنتيجة 3-0، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق كودي خاكبو في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 83 سجل دونيايل مالين الهدف الثاني للطواحين، قبل أن يعزز اللاعب نفسه نتيجة المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+3.

وسيواجه المنتخب الهولندي في ربع النهائي الفائز من مباراة النمسا وتركيا التي ستقام الليلة.