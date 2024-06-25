أمم أوروبا.. فرنسا وبولندا وهولندا والنمسا في صراع الجولة الثالثة

شفق نيوز/ يخوض منتخب فرنسا مساء اليوم الثلاثاء مواجهته الأخيرة بمرحلة المجموعات أمام بولندا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ويلعب في نفس التوقيت منتخب هولندا ضد النمسا في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة تجمع بين منتخبي إنجلترا وسلوفينيا كما يلتقي منتخب الدنمارك منافسه صربيا.

وأدناه مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

فرنسا – بولندا – 7:00 مساءً – bein sports max 1

هولندا – النمسا – 7:00 مساءً – bein sports max 2

إنجلترا – سلوفينيا – 10:00 مساءً – bein sports max1

الدنمارك – صربيا – 10:00 مساءً – bein sports max2