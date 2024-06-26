أمم أوروبا.. جورجيا تحرج رفاق رونالدو وتخطف بطاقة تأهل لدور الـ16

شفق نيوز/ خطفت جورجيا بطاقة العبور إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، عقب الفوز التاريخي على البرتغال مساء اليوم بثنائية نظيفة.

وافتتح خفيشا كفاراتسخيليا ثنائية المنتخب الجورجي في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، قبل أن يحسم جيبورج ميكوتادزي النتيجة لمنتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 57 من علامة الجزاء.

ولحقت جورجيا بالبرتغال "المتأهلة سلفا" إلى دور الستة عشر من يورو 2024، بعد أن وصلت إلى النقطة الرابعة في المجموعة السادسة.

كما تأهلت تركيا ثانياً بعد فوزها على التشيك بهدفين لهدف.