أمم أفريقيا.. منتخب السودان يحقق فوزاً مهماً على غينيا الاستوائية

شفق نيوز- الرباط

حقق منتخب السودان، مساء اليوم الأحد، فوزاً هاماً على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب.

وقدم منتخب السودان مباراة رائعة بحثاً عن الانتصار ولتعويض خسارة الجولة الأولى، كما قدم منتخب غينيا الاستوائية مباراة قوية، حيث نجح منتخب السودان في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بعد عرضية من محمد عيسى، وضعها ساوول كوكو لاعب غينيا بالخطأ في مرماه.

وحاولت غينيا الاستوائية العودة للمباراة ولكن لم تنجح لتألق الدفاع السوداني ومنجد النيل حارس المرمي، ليحرز صقور الجديان فوزاً ثميناً يعزز آمالهم في التأهل لدور الستة عشر.

وكان منتخب السودان قد خسر في الجولة الأولى أمام الجزائر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده لـ3 نقاط، في انتظار نتيجة مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو مساء اليوم.

وفي المقابل، تلقى منتخب غينيا الاستوائية الهزيمة الثانية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ليستمر بدون أي رصيد من النقاط.

ويواجه منتخب السودان في الجولة الثالثة والأخيرة منتخب بوركينا فاسو، فيما تلعب غينيا الاستوائية مع الجزائر الأربعاء المقبل.