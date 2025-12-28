أمم أفريقيا.. الجزائر تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى ثمن النهائي

شفق نيوز- الرباط

ضمن المنتخب الجزائري تأهله إلى ثمن نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2025، بفوزه على منتخب بوركينا فاسو 1-0 مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل النجم المخضرم رياض محرز هدف منتخب الجزائر في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في مرمى منتخب السودان بالجولة الأولى.

وانفرد محرز بصدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة القارية برصيد 3 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل وصدارة ترتيب المجموعة الخامسة رسمياً قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام غينيا الاستوائية.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع منتخب السودان، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.