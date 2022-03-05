ممثل 4 محافظات غربية يصارع الازمات المالية للبقاء في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اكدت إدارة نادي سامراء الرياضي، يوم السبت، تشبثها بأمل بقاء فريقها الكروي في الدوري الممتاز رغم الازمات المالية الخانقة وانعدام الدعم من الحكومة المحلية.

وقال رئيس النادي صدام عزيز، لوكالة شفق نيوز "على الرغم من اننا حققنا إنجازا كبيرا لصلاح الدين ولأربع محافظات غربية بالتواجد في الدوري الممتاز لكننا كوفئنا بالإهمال من قبل حكومة ومسؤولي صلاح الدين وعدم مبالاتهم لأهمية تواجد سامراء في الدوري الممتاز ولم نحصل من المسؤولين سوى على الوعود".

وأضاف "رغم اننا نحتل المركز الأخير في الدوري الممتاز الا اننا سنقاتل للبقاء في الدوري الممتاز بعزيمة اللاعبين وإدارة النادي".

واشار الى ان "الفريق يخوض مبارياتها بموارده الخاصة ومنحة وزارة الشباب والرياضة التي نحصل عليها كل ثلاثة اشهر وهي لا تلبي شيئا من الاحتياجات، إضافة الى بعض التبرعات وسط غياب دور إدارة صلاح الدين ومسؤوليها".

ولفت عزيز الى "التحسن الكبير في مستوى الفريق خلال المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بعد استبدال 27 لاعبا واستقطاب لاعبين جدد, ما اثمر عن حصد 6 نقاط من 4 مباريات وهو انجاز جيد وبادرة إيجابية للتقدم في سلم الترتيب والبقاء ضمن دوري الأضواء الممتاز".

ويحتل فريق نادي سامراء المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، ما يجعله مهدداً مع فريق الميناء الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لركة القدم.