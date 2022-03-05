سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ممثل 4 محافظات غربية يصارع الازمات المالية للبقاء في الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-05T12:23:49+0000
ممثل 4 محافظات غربية يصارع الازمات المالية للبقاء في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اكدت إدارة نادي سامراء الرياضي، يوم السبت، تشبثها بأمل بقاء فريقها الكروي في الدوري الممتاز رغم الازمات المالية الخانقة وانعدام الدعم من الحكومة المحلية.

وقال رئيس النادي صدام عزيز، لوكالة شفق نيوز "على الرغم من اننا حققنا إنجازا كبيرا لصلاح الدين ولأربع محافظات غربية بالتواجد في الدوري الممتاز لكننا كوفئنا بالإهمال من قبل حكومة ومسؤولي صلاح الدين وعدم مبالاتهم لأهمية تواجد سامراء في الدوري الممتاز ولم نحصل من المسؤولين سوى على الوعود".

وأضاف "رغم اننا نحتل المركز الأخير في الدوري الممتاز الا اننا سنقاتل للبقاء في الدوري الممتاز بعزيمة اللاعبين وإدارة النادي".

واشار الى ان "الفريق يخوض مبارياتها بموارده الخاصة ومنحة وزارة الشباب والرياضة التي نحصل عليها كل ثلاثة اشهر وهي لا تلبي شيئا من الاحتياجات، إضافة الى بعض التبرعات وسط غياب دور إدارة صلاح الدين ومسؤوليها".

ولفت عزيز الى "التحسن الكبير في مستوى الفريق خلال المرحلة الثانية من منافسات الدوري الممتاز بعد استبدال 27 لاعبا واستقطاب لاعبين جدد, ما اثمر عن حصد 6 نقاط من 4 مباريات وهو انجاز جيد وبادرة إيجابية للتقدم في سلم الترتيب والبقاء ضمن دوري الأضواء الممتاز".

ويحتل فريق نادي سامراء المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، ما يجعله مهدداً مع فريق الميناء الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لركة القدم.

related

انتصاران وتعادل في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-10-21 14:15:30
انتصاران وتعادل في دوري الكرة الممتاز

الممتاز العراقي.. تعادل نفط البصرة ونفط الوسط

Date: 2021-12-17 19:01:29
الممتاز العراقي.. تعادل نفط البصرة ونفط الوسط

سامراء يعسكر في اربيل استعداداً للدوري.. والاموال تهدد استعدادات الشرقاط

Date: 2021-08-26 08:30:34
سامراء يعسكر في اربيل استعداداً للدوري.. والاموال تهدد استعدادات الشرقاط

هذه نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لدوري اليد الممتاز

Date: 2020-12-01 17:12:12
هذه نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لدوري اليد الممتاز

تعادل نوروز والميناء بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-11-27 13:14:51
تعادل نوروز والميناء بدوري الكرة الممتاز

البيشمركة يتمسك بصدارة دوري الكرة الطائرة الممتاز

Date: 2021-03-11 17:57:55
البيشمركة يتمسك بصدارة دوري الكرة الطائرة الممتاز

فوز نفط البصرة وغاز الشمال والحشد في دوري السلة الممتاز

Date: 2021-04-19 16:42:17
فوز نفط البصرة وغاز الشمال والحشد في دوري السلة الممتاز

الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

Date: 2022-02-03 05:34:38
الثلاثاء المقبل موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم