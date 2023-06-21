ممثل "فيفا" يصل دهوك.. سيدات آل بدير يتغلبن على قره قوش ببطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي آل بدير لكرة الصالات للسيدات من تحقيق الفوز على فريق نادي قره قوش، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية في بطولة كأس العراق، فيما وصل ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى اقليم كوردستان لتقييم البطولة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سيدات آل بدير تغلبن على سيدات قره قوش بنتيجة 7-4، في منافسات البطولة الجارية بمحافظة دهوك في اقليم كوردستان.

واشار الى ان ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسن حسان، وصل إلى مدينة دهوك لحضور منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات، وكان في استقباله عضوة المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي لكرة القدم رشا طالب، ورئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد نبراس كامل، ورئيس لجنة المسابقات في بطولة كأس العراق لصالات السيدات سيروان نجم الدين.