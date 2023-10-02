ممثل سلة العراق يحقق الفوز على مجد طنجة المغربي في البطولة العربية

شفق نيوز/ حقق فريق نادي دجلة الجامعة العراقي لكرة السلة فوزه الأول في منافسات الجولة الثانية للبطولة العربية لكرة السلة على حساب فريق مجد طنجة المغربي بنتيجة 95-74 نقطة.

ويشارك فريق نادي دجلة الجامعة ممثلا عن الاندية العراقية في منافسات البطولة العربية التي يقيمها الاتحاد العربي لكرة السلة، بمشاركة ثمانية عشر فريقا يمثلون مختلف اندية البلدان العربية والتي قسمت على أربع مجموعات.

وخسر دجلة الجامعة بمستهل مشواره في بطولة الأندية العربية لكرة السلة أمام الأهلي المصري أمس الأحد بنتيجة (77-92) نقطة.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة خرج من بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التي اختتمت في قطر وكانت تنشيطية لبطولة الاندية العربية بعد خسارته من نادي الفتح المغربي 75 - 82 نقطة بينما فاز في مباراة واحدة ضمن البطولة ذاتها على العربي الكويتي 94-75 نقطة.