ممثل الكرة العراقية يغادر الى الدوحة لحسم ملف خليجي 25

شفق نيوز/ غادر نائب رئيس الهيأة التطبيعية شامل كامل اليوم الخميس متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الخليجي لكرة القدم .

وقال كامل قبل مغادرته مطار اربيل الدولي اليوم لوكالة شفق نيوز انه سيمثل الكرة العراقية في اجتماع يوم غد ، مبينا ان الاجتماع سيتمحور حول تنظيم خليجي 25 ، وتشكيل اللجنة الخليجية التي ستزور البصرة والتي سيتم تحديد موعد حضورها للبصرة بغية الكشف عن الملاعب والمنشآت التي ستحتضن البطولة المقبلة .

واردف انه سيطرح نقاط تطبيعية الاتحاد العراقي لكرة القدم التي نوقشت في الاجتماع الاخير ببغداد ، والتي تشمل الجوانب التنظيمية والملف العراقي الكامل الذي سيطرح في الاجتماع المرتقب .

واكد كامل بان ممثلي اتحادات الكرة الخليجية سيكونون حاضرين في الاجتماع المقبل لمناقشة استضافة العراق للبطولة الخليجية المقبلة وطرح المقترحات والنقاط التي من شأنها انجاح بطولة خليجي 25 في البصرة .