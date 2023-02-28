ممثل الكرة الطائرة العراقي يهزم كاظمة الكويتي في البطولة العربية

شفق نيوز/ تمكن نادي مصافي الشمال، ممثل الكرة الطائرة العراقية، يوم الثلاثاء، من تحقيق فوزاً سهلاً على نادي كاظمة الكويتي في بطولة الاندية العربية.

وتخطى مصافي الشمال كاظمة الكويتي بثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة العربية الجارية في مصر.

وكانت نتيجة أشواط المباراة كالتالي 25-22، و25-15، و25-13.

وفقد فريق مصافي الشمال فرصة التأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد خسارته امس بصعوبة أمام النصر البحريني في الدور ربع النهائي للبطولة العربية 41.