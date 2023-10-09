ممثل العراق يودع منافسات البطولة العربية لكرة السلة

شفق نيوز/ ودع ممثل العراق نادي دجلة الجامعة، يوم الاثنين، منافسات البطولة العربية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد خسارته امام نادي الكويت الكويتي في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 96 - 74 نقطة.

وأخفق نادي دجلة في تخطي أولى محطاته بالدور الربع نهائي للبطولة العربية لكرة السلة، وذلك بعد مباراته التي خاضها ضد نادي الكويت الكويتي في منافسات دور الربع النهائي من البطولة.

وكان نادي دجلة الجامعة قد تأهل الى دور الربع نهائي ضمن منافسات البطولة العربية لكرة السلة وذلك بعد تغلبه على نادي القادسية الكويتي بأربع وتسعين نقطة مقابل تسعين.