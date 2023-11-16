ممثل العراق يخسر أمام أهلي حلب وسلة الشرطة تتغلب على دجلة

شفق نيوز/ خسر ممثل العراق لكرة السلة نادي النفط مباراته الافتتاحية في بطولة كأس غرب أسيا والخليج العربي "وصل" امام صاحب الارض والجمهور نادي أهلي حلب السوري بفارق سبع نقاط بنتيجة (79-72) نقطة.

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الحمدانية في مدينة حلب.

وفي منافسات دوري السلة الممتاز فاز فريق نادي الشرطة على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (86-83) لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد.