ممثل العراق يخسر أمام أهلي حلب وسلة الشرطة تتغلب على دجلة

ممثل العراق يخسر أمام أهلي حلب وسلة الشرطة تتغلب على دجلة
2023-11-16T19:11:16+00:00

شفق نيوز/ خسر ممثل العراق لكرة السلة نادي النفط مباراته الافتتاحية في بطولة كأس غرب أسيا والخليج العربي "وصل" امام صاحب الارض والجمهور نادي أهلي حلب السوري بفارق سبع نقاط بنتيجة (79-72) نقطة.

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الحمدانية في مدينة حلب.

وفي منافسات دوري السلة الممتاز فاز فريق نادي الشرطة على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (86-83) لحساب الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

جرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon