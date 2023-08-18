ممثل العراق يخسر ثاني مواجهاته في بطولة الاندية العربية لكرة اليد
2023-08-18T17:07:38+00:00
شفق نيوز/ خسر فريق نادي الحشد الشعبي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة الاندية العربية لكرة اليد أمام البنك الأهلي المصري بنتيجة 29 - 33 هدفاً.
وتستضيف مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية بطولة الأندية العربية 38 لكرة اليد للفترة من 16 -27 من شهر آب الحالي.
وكان ممثل كرة اليد العراقية نادي الحشد الشعبي، خسر يوم الأربعاء الماضي في اولى مبارياته في بطولة الاندية العربية امام نادي مضر السعودي 20-37 هدفاً.