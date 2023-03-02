ممثل العراق للكرة الطائرة يحل خامساً ببطولة الاندية العربية

شفق نيوز/ حلّ فريق نادي مصافي الشمال للكرة الطائرة، ممثل العراق في البطولة العربية الجارية في مصر، بالمركز الخامس، اليوم الخميس، بعد الفوز على الاهلي القطري بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة المباراة على النحو التالي لصالح النادي العراقي 25-20، و25-13، و 25-20.

وكان نادي مصافي الشمال قد تمكن يوم أمس الأول الثلاثاء، من تحقيق فوزاً سهلاً على نادي كاظمة الكويتي في بطولة الاندية العربية بثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن التي جرت اليوم امام الاهلي القطري في البطولة العربية الجارية في مصر.