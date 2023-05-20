ممثل العراق في بطولة الكرة الطائرة الآسيوية ينافس على المركز الخامس

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الجنوب للكرة الطائرة، يوم السبت، الفوز على نادي بيان كونكور المنغولي بثلاثة اشواط مقابل لا شيء، ليواجه نادي الكويت الكويتي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ضمن بطولة الاندية الآسيوية.

وكان فريق نادي غاز الجنوب، ممثل طائرة العراق، قد سجل انتصاراً مستحقاً أمس الجمعة على الكويت الكويتي بثلاثة أشواط دون رد.

يشار الى ان غاز الجنوب فاز بمباراته الاولى على ممثل أفغانستان بثلاثة أشواط دون رد، وخسر اول أمس مباراته الثانية امام الشرطة القطري بثلاثة أشواط دون مقابل.