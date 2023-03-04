ممثل العراق في المجموعة الثانية ببطولة أندية آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز / سُحبت يوم السبت، قرعة بطولة أندية آسيا للكرة الطائرة، المقرر إقامتها في البحرين للفترة من 14-21 آيار المقبل.

ووضعت القرعة ممثل الطائرة العراقية، الذي لم يحدد بعد، وحسب استعداد الفريق للمشاركة والمقرر صاحب المركز الأول (غاز الجنوب) في موسم الدوري العراقي للموسم الأخير، وفي حال اعتذاره سيكون الثاني أو الثالث، في المجموعة الثانية إلى جانب الأندية المرشحة لتمثيل إيران، الصين (تايبيه)، أفغانستان.

وفي سياق متصل، سيشارك نادي (غاز الجنوب) العراقي، في بطولة غرب آسيا للأندية، والتي ستقام في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 10 أندية، للمدة من 7-18 من الشهر الحالي.