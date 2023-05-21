ممثل العراق سادساً في بطولة أندية آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز/ خسر فريق نادي غاز الجنوب العراقي للكرة الطائرة امام فريق الكويت الكويتي بثلاثة اشواط لشوطين، يوم الأحد، لينهي مشواره في البطولة الاسيوية بالمركز السادس.

وكان فريق غاز الجنوب للكرة الطائرة قد حقق، امس السبت، الفوز على نادي بيان كونكور المنغولي بثلاثة اشواط مقابل لا شيء، ليتأهل لمواجهة نادي الكويت الكويتي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ضمن بطولة الاندية الآسيوية.

يشار الى ان فريق نادي غاز الجنوب، ممثل طائرة العراق، قد سجل انتصاراً مستحقاً الجمعة الماضي في التصفيات الاولية على الكويت الكويتي بثلاثة أشواط دون رد.

وكان قد فاز بمباراته الاولى على ممثل أفغانستان بثلاثة أشواط دون رد، وخسر مباراته الثانية امام الشرطة القطري بثلاثة أشواط دون مقابل.