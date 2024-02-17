ممثل الطائرة العراقية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية

شفق نيوز/ توجه ممثل الطائرة العراقية، فريق مصافي الشمال، يوم السبت، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للدخول في منافسات بطولة الأندية العربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للبعة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "مصافي الشمال هو الممثل الوحيد الذي سيلعب باسم أندية العراق بعد انسحاب الممثل الآخر وهو غاز الجنوب، والذي جاء انسحابه لأسباب إدارية".

وأشار اللاوندي، إلى أن "مصافي الشمال أجرى يوم أمس آخر وحداته التدريبية في بغداد، قبل أن يشد الرحال اليوم إلى الأردن"، مبيناً أن "الاتحاد يأمل أن يحقق فريق غاز الشمال نتيجة إيجابية في البطولة العربية المقبلة للأندية".

وأضاف أن "ممثل العراق مصافي الشمال وقع ضمن المجموعة الثانية إلى جانب، دار كليب البحريني، والشرطة القطري، والسويحلي الليبي، وبرقان الكويتي، وعيرا الأردني".

يشار إلى أن فريق غاز الجنوب توج بلقب بطولة الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2022-2023.